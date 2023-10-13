Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı'nın (ADMM-Plus) İnsani ve Afet Yardımı (HADR) Uzmanları Çalışma Grubu (EWG) tarafından düzenlenecek tatbikatlara katılmak üzere Endonezya'ya askeri birlikler gönderecek.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 14-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı'nın (ADMM-Plus) İnsani ve Afet Yardımı (HADR) Uzmanları Çalışma Grubu (EWG) tarafından canlı gerçekleştirilecek tatbikatlara katılmak üzere Endonezya'nın Yogyakarta kentine ordu birlikleri gönderecek.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, tatbikatların karma ekipler halinde düzenleneceğini ve genel olarak büyük ulusal afetler bağlamında insani yardım ve afet azaltımına yönelik masaüstü ve canlı tatbikatlar gerçekleştirileceğini ve ilgili alanlarda akademik tartışmalar ve etkileşimler yürütüleceğini söyledi.

Zhang, Çin ordusunun, bu yılın başlarından bu yana, aktif şekilde Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uyguladığını ve ADMM-Plus EWG İnsani Mayın Faaliyeti'ne, barışı koruma ve terörle mücadele canlı tatbikatlarına ve HADR 2023 Altın Kobra tatbikatına katıldığını belirtti.

Zhang, bu hamlelerin ADMM-Plus mekanizması kapsamındaki pragmatik işbirliğini sürekli olarak derinleştirdiğini ve güvenlik tehditleriyle başa çıkma ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa sürdürme becerilerini güçlendirdiğini sözlerine ekledi.