Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümü Tahran'da kutlandı
Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua ve İran'ın Meclis İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Hüseyni, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümü dolayısıyla Tahran'daki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene katıldı.
TAHRAN, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua (solda) ve İran'ın Meclis İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Hüseyni, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümü dolayısıyla Salı günü Tahran'daki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene katıldı, 12 Eylül 2023.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümü nedeniyle Salı günü Tahran'daki Çin Büyükelçiliği'nde bir tören düzenlendi. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya