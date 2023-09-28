Çin Halk Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıldönümü kutlamaları dünya genelinde gerçekleşti

Lübnan, Ürdün ve Gana'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıldönümü kutlamaları düzenlendi. Konuklar, Çin'in kalkınma başarılarını ve bölgesel refah ile istikrarın desteklenmesindeki olumlu rolünü övdü. Ayrıca, Çin-Lübnan, Çin-Ürdün ve Çin-Gana işbirliğinin kazanımları takdir edildi.

1. Lübnan'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümü kutlamalarından çeşitli görüntüler

2. Ürdün'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümü kutlamalarından çeşitli görüntüler

3. Gana'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümü kutlamalarından çeşitli görüntüler

Lübnan'daki Çin Büyükelçiliği Salı günü, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1 Ekim'e denk gelen 74. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Törene katılan konuklar, Çin'in kalkınma başarılarını ve bölgesel refah ile istikrarın desteklenmesindeki olumlu rolünü övdü. Konuklar ayrıca çeşitli alanlardaki Çin-Lübnan işbirliğinin kazanımlarını takdir etti.

Ürdün'deki Çin Büyükelçiliği de aynı gün Çin Halk Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıldönümü münasebetiyle başkent Amman'da bir resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe Ürdün hükümeti ve meclisinden temsilciler, yabancı misyonlardan heyetler ve krallıkta ikamet eden Çinliler katıldı.

Çin'in Gana Büyükelçiliği'nde Salı gecesi düzenlenen resepsiyona katılan Gana Maliye Bakanı Kenneth Ofori-Atta, Çin'in Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 3 milyar ABD doları tutarında kredi almalarına yardımcı olduğunu hatırlatarak, ekonominin tüm sektörlerinde Gana'ya verdiği büyük destekten dolayı Çin'e takdirlerini iletti.

Bakan, Gana ve Çin işbirliğinin Batı Afrika ülkesinin ekonomik kalkınmasında kritik bir dayanak işlevi gördüğünü söyledi.

Bakan ayrıca ikili ilişkilerin altyapı, eğitim, savunma, tarım, iletişim ve balıkçılık alanlarında Gana'ya fayda sağladığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut/Amman/Akra'dan bildiriyor. (XHTV)