Çin, Haikui Tayfunu ile Şiddetli Yağış ve Sellerle Mücadele Ediyor

Çin, güneydoğu sahillerini etkileyen Haikui Tayfunu nedeniyle şiddetli yağış ve sellerle mücadele ediyor. Tayfunun yol açtığı fırtına ve sellerde birçok kişi yaralandı ve tahliye edilenler oldu.

Çin, güneydoğu sahillerini etkileyen Haikui Tayfunu nedeniyle şiddetli yağış ve sellerle mücadele ediyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, hafta sonunda ülkenin güneyindeki Guangdong, Guangşi, Siçuan ve Haynan eyaletleri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Tayvan Adası'nda yoğun yağmurun etkisini sürdürdüğünü bildirdi.

Merkez, şiddetli fırtına ve sellere karşı "sarı alarm" uyarısını yineledi. Çin'in 4 aşamalı fırtına uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.

Saatteki hızı 150 kilometreyi aşan Haikui Tayfunu, ilkin hafta başında Tayvan'ı etkisi altına aldı.

Tayfun nedeniyle dağlık bölgelerde yaşayan yaklaşık 4 bin kişi sel ve toprak kayması riski nedeniyle tahliye edildi.

Ada'nın doğusundaki Hualien ve Taitung vilayetlerinde 75 hanede elektrik kesintileri meydana gelirken tayfunun yol açtığı fırtına ve sellerde 78 kişi yaralandı.

Hafta ortasından itibaren zayıflayarak Çin ana karası ve Hong Kong'u etkileyen tayfun nedeniyle birçok bölgede yılın en yüksek yağış miktarları kaydedildi.

Tayvan'ın karşı sahilinde, Çin ana karasının doğu kıyısında yer alan Fucien eyaletinde sel riski olan bölgelerdeki 100 binden fazla vatandaş güvenli bölgelere nakledildi.

Eyaletin merkezi Fucou'da sele kapılan itfaiye kamyonundaki iki itfaiyeci hayatını kaybederken bir polis memuru kayboldu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de Haikui, nedeniyle "1. derece tayfun alarmı" verilirken metrekareye düşen yağış miktarı şehri merkezinde saatte 600 milimetreyi, Hong Kong Adası'nın doğu ve güney bölgelerinde ise 800 milimetreyi aştı.

Bölgede 151 ağaç fırtınada devrildi, 60 sel ve 33 toprak kayması meydana geldi, 144 kişi yaralandı.

Guangdong eyaletinde de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle 80 bin kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

Hong Kong'a komşu Şıncın şehrinde yağış miktarı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1952'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, şehrin çok sayıda bölgesinde seller nedeniyle cadde ve sokaklar, nehir yataklarına dönüştü.

Adı Çincede "deniz şakayığı" anlamına gelen Haikui, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan 11. tayfun olarak kayıtlara geçti.