Çin, Haihe Nehri Havzası'ndaki sel felaketine yeni fonlar akıtıyor

Çinli yetkililer, Haihe Nehri Havzası'nda yaşanan en kötü sel felaketi karşısında bölgeye toparlanması için yeni fonlar akıtıyor. Bölge sakinleri, sel felaketinin ardından evlerine dönmeye başladı. Su Kaynakları Bakanlığı, havzadaki taşkınların boyutunu açıkladı ve su koruma sisteminin önlemlerini anlattı. Çin, bölge halkının günlük yaşamına dönmelerine yardımcı olmak için ek fonlar tahsis etti.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çinli yetkililer, Haihe Nehri Havzası'nda 1963'ten bu yana yaşanan en kötü sel felaketi karşısında bölgeye toparlanması için yeni fonlar akıtıyor. Bölge sakinleri, 28 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde yaşanan sel felaketinin ardından sel sularının çekilmesiyle evlerine dönmeye başladı.

Su Kaynakları Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, havzadaki 22 nehirde uyarı seviyesinin üzerinde taşkın yaşandığını, sekiz nehirde ise şimdiye kadar kaydedilen en büyük taşkınların görüldüğünü bildirdi.

Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Liu Weiping'e göre, ülkedeki su koruma sistemi sel önleme ve kontrol yönetiminde her yolu denedi. İlgili eyalet ve belediye su koruma departmanları dağdan gelecek seller için 341 milyon afet uyarısı yayımladı.

Bakanlık, selin yol açtığı etki ve hasarı en aza indirmek için 26 çalışma ekibi ve uzman grubu sel önleme ve risk yönetimini idare etmek üzere bölgeye gönderdi. Su koruma sistemi, taşkın önleme ve kontrolü için 84 büyük ve orta ölçekli rezervuarı ve sekiz taşkın depolama ve tutma bölgesini harekete geçirdi.

Halihazırda havza içindeki aktif taşkın depolama ve tutma alanlarındaki su seviyesi kademeli olarak geri çekilirken, bölge halkı yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı.

Çin, 9 Ağustos'ta açıklanan 1 milyar yuana ek olarak, bölge halkının günlük yaşam ve iş hayatına dönmelerine yardımcı olmak için 19 Ağustos'ta 500 milyon yuan (yaklaşık 69,4 milyon ABD doları) fon daha tahsis etmişti.

Sel sezonunun halen devam ettiği, şiddetli sel ve kuraklığın beklendiği uyarısında bulunan Liu, bakanlığın konuya ilişkin güçlü tedbirler almaya devam edeceğini ve her alanda hiçbir çabadan kaçınılmayacağını ifade etti.