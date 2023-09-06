Çin, Güneydoğu ve Doğu Asya ülkelerine bloklar arası cepheleşmeye karşı çıkma çağrısı yaptı

Çin Başbakanı Li Çiang, ASEAN ülkeleri ile Japonya ve Güney Kore'nin liderleriyle bir araya gelerek bloklar arası cepheleşmeye ve yeni bir soğuk savaşa karşı çıkma çağrısı yaptı. Li, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların yanlış anlamalardan kaynaklandığını ve farklılıkların yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Çin, ABD ile jeostratejik rekabetin ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Güneydoğu ve Doğu Asya ülkelerine "bloklar arası cepheleşmeye ve yeni bir soğuk savaşa karşı çıkma" çağrısı yaptı.

Başbakan Li Çiang, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 43. ASEAN Zirvesi marjında düzenlenen 26. ASEAN+3 Zirvesi'nde, ASEAN ülkeleri ile Japonya ve Güney Kore'nin liderleriyle bir araya geldi.

Li, zirvede liderlere hitaben yaptığı konuşmada, "İçinde bulunduğumuz anda taraf tutmaya, bloklar arası cepheleşmeye ve yeni bir soğuk savaşa karşı çıkmak büyük önem taşıyor." dedi.

Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların, yanlış anlamalardan ve çıkar çatışması algılamasından, bazen de "uygunsuz dış müdahalelerden" kaynaklandığını ifade eden Li, "Hepimiz için önemli olan sorunlarımızla yüzleşmek, yanlış anlamaları gidermek ve farklılıklarımızı yönetmek olmalı." diye konuştu.

Çin, Japonya, Güney Kore ve ASEAN ülkelerinin "ortak bir yurdu" paylaştığını vurgulayan Li, "Burada barış ve refah olursa bundan hepimiz faydalanırız, çalkantı ve kargaşa olursa bundan hepimiz zarar görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin, son dönemde Kuzey Doğu Asya komşuları Japonya ve Güney Kore'nin ABD ile yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı sıkça dile getiriyor. Ayrıca ABD'nin Hint-Pasifik stratejisi çerçevesinde Çin'e karşı bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerini sıkılaştırma girişimlerini, kendisine karşı "dışlayıcı blok oluşturma girişimi" olarak görüyor.

Pekin yönetimi, ABD'nin, İngiltere ve Avustralya arasındaki AUKUS ittifakı, Hindistan, Japonya ve Avustralya ile Dörtlü Güvenlik Diyaloğunun (QUAD) yanı sıra Japonya ve Güney Kore ile üçlü savunma işbirliğini geliştirmesine, ASEAN üyeleri Filipinler, Endonezya ve Vietnam ile ikili düzeyde askeri işbirliğini artırmasına şüpheyle yaklaşıyor.