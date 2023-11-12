Çin, Güneydoğu Asya ülkeleriyle ortak tatbikat düzenleyecek

Çin ordusu, Kamboçya, Laos, Malezya, Tayland ve Vietnam'ın silahlı kuvvetleriyle ortak tatbikat düzenleyecek. Tatbikat, terörle mücadele ve deniz güvenliğinin sağlanması teması kapsamında gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin ordusu, Kamboçya, Laos, Malezya, Tayland ve Vietnam'ın silahlı kuvvetleriyle Kasım ayı ortasından sonuna kadar ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde ortak tatbikat düzenleyecek.

Çin Savunma Bakanlığından Pazar günü yapılan açıklamaya göre terörle mücadele ve deniz güvenliğinin sağlanması teması kapsamında terör ve korsanlıkla mücadeleye ilişkin ortak ve canlı tatbikatlar düzenlenecek.

Bakanlığa göre tatbikat; kentsel terörle mücadele, denizde terörle mücadele ve korsanlıkla mücadeleye ilişkin katılımcıların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı, ayrıca bölgesel barış ve istikrarı korumak için askeri karşılıklı güven ve işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor.