Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore ve İngiltere'nin Çin'in temel endişelerine ilişkin konularda sorumsuz açıklamalardan kaçınmasını istedi. Çin, Taiwan'ın devredilemez toprağı olduğunu vurgulayarak dış müdahaleyi kabul etmeyeceğini belirtti.

Çin, Güney Kore ve İngiltere'ye sorumsuz açıklamalardan kaçınma çağrısı yaptı

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin, Güney Kore ve İngiltere'ye Çin'in temel ve önemli endişelerine ilişkin konularda sorumsuz açıklamalarda bulunmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, söz konusu açıklamayı Cuma günkü basın toplantısında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasında Çin'in Taiwan bölgesi ile Güney ve Doğu Çin Denizleri konusunda imzalanan Downing Sokağı Anlaşması'nın içeriğine yönelik yorumlarının sorulması üzerine yaptı.

Taiwan'ın, Çin'in devredilemez toprağı olduğunu vurgulayan Mao, Taiwan sorununun, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu vurguladı.

Sözcü, Güney ve Doğu Çin Denizleri ile ilişkili konulardaysa ne Güney Kore'nin ne de İngiltere'nin ilgili bir taraf olduğunu ve hiçbir zaman "seyrüsefer ve uçuş özgürlüğü" konusunda bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Mao, "Çin, ilgili tarafları, Çin'in temel ve önemli endişelerine ilişkin konularda sorumsuz açıklamalarda bulunmaya son vermeye, söyledikleri ve yaptıkları şeyler konusunda son derece ihtiyatlı olmaya davet etmektedir" dedi.