Üye Girişi
Haberler

Çin, Güney Kore ve İngiltere'ye sorumsuz açıklamalardan kaçınma çağrısı yaptı

Son Güncelleme:
Dünya Haberleri
Abone Ol

Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore ve İngiltere'nin Çin'in temel endişelerine ilişkin konularda sorumsuz açıklamalardan kaçınmasını istedi. Çin, Taiwan'ın devredilemez toprağı olduğunu vurgulayarak dış müdahaleyi kabul etmeyeceğini belirtti.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin, Güney Kore ve İngiltere'ye Çin'in temel ve önemli endişelerine ilişkin konularda sorumsuz açıklamalarda bulunmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, söz konusu açıklamayı Cuma günkü basın toplantısında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasında Çin'in Taiwan bölgesi ile Güney ve Doğu Çin Denizleri konusunda imzalanan Downing Sokağı Anlaşması'nın içeriğine yönelik yorumlarının sorulması üzerine yaptı.

Taiwan'ın, Çin'in devredilemez toprağı olduğunu vurgulayan Mao, Taiwan sorununun, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu vurguladı.

Sözcü, Güney ve Doğu Çin Denizleri ile ilişkili konulardaysa ne Güney Kore'nin ne de İngiltere'nin ilgili bir taraf olduğunu ve hiçbir zaman "seyrüsefer ve uçuş özgürlüğü" konusunda bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Mao, "Çin, ilgili tarafları, Çin'in temel ve önemli endişelerine ilişkin konularda sorumsuz açıklamalarda bulunmaya son vermeye, söyledikleri ve yaptıkları şeyler konusunda son derece ihtiyatlı olmaya davet etmektedir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Güney Kore England Dış Politika Uluslararası İlişkiler Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title