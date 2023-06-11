Çin, Güney Kesimlerindeki Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Sel Kontrol ve Afet Yardım Çabalarını Hızlandıracak

Çin, ülkenin güney kesimlerini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle sel kontrol ve afet yardım çabalarını hızlandıracak. Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı yaptığı açıklamada, ilgili hükümet dairelerinin erken sağanak uyarıları yapmaları, kurtarma ekipleri ve malzemelerini önceden hazırlamaları, tehlikeli durumları derhal ele almaları ve tehlikeli bölgelerdeki insanları zamanında tahliye etmeleri gerektiğini belirtti.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Fengcheng kentinin Licun kasabasına bağlı Shangshan köyünde arama kurtarma operasyonları yürüten kurtarma ekipleri, 6 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkenin güney kesimlerini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle sel kontrol ve afet yardım çabalarını hızlandıracak.

Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı yaptığı açıklamada, ilgili hükümet dairelerinin erken sağanak uyarıları yapmaları, kurtarma ekipleri ve malzemelerini önceden hazırlamaları, tehlikeli durumları derhal ele almaları ve tehlikeli bölgelerdeki insanları zamanında tahliye etmeleri gerektiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, şiddetli taşkınlar ile küçük ve orta ölçekli nehirlerin taşmasının önlenmesi ve bunlara müdahalenin desteklenmesi, küçük ve orta ölçekli rezervuarların güvenliğinin sağlanması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulandı.

Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, sellere karşı 4. seviye acil durum müdahalesinin başlatıldığını duyurmuştu.

Şiddetli yağışlar, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Beihai kentinin bazı kesimlerinde Cuma günü sellere yol açarak bazı köyleri etkilemişti. Sellerde can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.