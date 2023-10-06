Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait ikmal gemilerini ablukaya aldı

Çin sahil güvenliği, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda bulunan savaş gemisine erzak götüren iki ikmal teknesini ablukaya aldı. Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığı ise bu duruma tepki gösterdi.

ABOARD BRP Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda bulunan savaş gemisine erzak götüren iki ikmal teknesini ablukaya alan Çin sahil güvenliğine tepki gösterdi.

Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığının sözcülerinden Tuğamiral Jay Tarriela, yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adaları sularında ülkesine ait iki ikmal teknesine karşı Çin sahil güvenlik gemilerince oluşturulan blokaja tepki gösterdi.

Çin sahil güvenliğine ait gemilerin "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" savunan Tarriela, bu davranışı kınadı.

Filipinler'e ait ikmal tekneleri, Çin sahil güvenlik ablukasını aşmıştı

Filipinler'e ait ikmal gemilerinin, Çin sahil güvenliğinin "engelleme, taciz ve müdahale girişimlerine" rağmen bu gemilerce oluşturulan ablukayı aşarak bölgedeki Filipin kuvvetlerine ikmal malzemeleri teslim etmeyi başardığı duyurulmuştu.

Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda bulunan BRP Sierra Madre gemisine yapılan bu ikmal ve bakım görevlerinin "yerel ve uluslararası hukuka uygun" gerçekleştirilen düzenli operasyonların parçası olduğu vurgulanmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.