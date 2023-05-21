Çin, Güney Çin Denizi'nde Batık İki Antik Gemiyle İlgili Arkeolojik Araştırmayı Başlattı

Çin, Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkarılan batık iki antik gemiyle ilgili arkeolojik araştırmayı başlattı. Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde Pazar günü düzenlenen basın toplantısına göre böylece Çin'in derin deniz arkeolojisinde yeni bir sayfa açıldığı belirtildi.

HAİKOU, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkarılan batık iki antik gemiyle ilgili arkeolojik araştırmayı Cumartesi günü başlattı. Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde Pazar günü düzenlenen basın toplantısına göre böylece Çin'in derin deniz arkeolojisinde yeni bir sayfa açıldığı belirtildi.

Ulusal Kültür Mirası İdaresi'ne göre araştırmacılar, Güney Çin Denizi'nin kuzeybatı kıta yamacına yakın olan 1 numaralı batık geminin ilk arkeolojik araştırması sırasında, batığın güneybatı bölümünü haritalamayı başardı. Çalışma sırasında ön arama ve araştırmanın yanı sıra görüntü kaydı da yapıldı.

İki antik gemi batığı, Ekim 2022'de Güney Çin Denizi'nin kuzeybatı kıta yamacına yakın yaklaşık 1.500 metre derinlikte keşfedildi. Bunlardan birinde, ağırlıklı olarak Ming Hanedanlığı İmparatoru Zhengde'nin hüküm sürdüğü döneme (1506-1521) ait 100.000'den fazla porselen kalıntısı bulundu.

2 numaralı batık gemide ise ağırlıklı olarak ağaç kütüğü bulundu. Yapılan ön araştırma sonucunda söz konusu geminin yük dolu olduğu ve denizaşırı ülkelerden antik Çin'e gittiği belirlendi. Geminin, Ming Hanedanlığı İmparatoru Hongzhi'nin hüküm sürdüğü döneme (1488-1505) ait olduğu belirtildi.

Ulusal Kültür Mirası İdaresi'nin onayıyla, araştırma enstitüleri ile yerel bir müze arasında ortak çalışmalar yapılarak, yaklaşık bir yıl boyunca batık iki gemiye yönelik üç aşamada daha fazla arkeolojik araştırmalar yürütülecek.