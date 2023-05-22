Çin, Güney Çin Denizi'nde antik gemi batıklarını araştırmaya başladı

Çin, Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkarılan batık iki antik gemiyle ilgili arkeolojik araştırmayı Cumartesi günü başlattı. Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde Pazar günü düzenlenen basın toplantısına göre böylece Çin'in derin deniz arkeolojisinde yeni bir sayfa açıldığı belirtildi.

Çin, Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkarılan batık iki antik gemiyle ilgili arkeolojik araştırmayı Cumartesi günü başlattı. Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde Pazar günü düzenlenen basın toplantısına göre böylece Çin'in derin deniz arkeolojisinde yeni bir sayfa açıldığı belirtildi.

Ulusal Kültür Mirası İdaresi'ne göre araştırmacılar, Güney Çin Denizi'nin kuzeybatı kıta yamacına yakın olan 1 numaralı batık geminin ilk arkeolojik araştırması sırasında, batığın güneybatı bölümünü haritalamayı başardı. Çalışma sırasında ön arama ve araştırmanın yanı sıra görüntü kaydı da yapıldı.

İki antik gemi batığı, Ekim 2022'de Güney Çin Denizi'nin kuzeybatı kıta yamacına yakın yaklaşık 1.500 metre derinlikte keşfedilmişti.

SES 1 (Çince): YAN YALIN, Ulusal Kültürel Miras İdaresi Arkeoloji Bölümü Müdürü:

Gemilerden birinde ağırlıklı olarak Ming Hanedanlığı İmparatoru Zhengde'nin hüküm sürdüğü döneme (1506-1521) ait 100.000'den fazla porselen kalıntısı bulundu. Diğerinde ise çok sayıda ağaç kütüğü bulundu. Yapılan ön araştırma sonucunda söz konusu geminin yük dolu olduğu ve denizaşırı ülkelerden antik Çin'e gittiği belirlendi. Geminin, Ming Hanedanlığı İmparatoru Hongzhi'nin hüküm sürdüğü döneme (1488-1505) ait olduğu belirlendi."

SES 2 (Çince): SONG JIANZHONG, Ulusal Kültürel Miras İdaresi'ne bağlı Ulusal Arkeoloji Merkezi'nde Araştırmacı:

"Porselen kalıntılar iyi korunmuş durumda. Bunların dünyanın porselen başkenti olarak anılan Jingdezhen'den geldiği varsayımında bulunabiliriz. Bunlar arasında çok zarif Fahua sanat eserlerine rastlıyoruz. Keşif, porselen ihracatı ve Deniz İpek Yolu ticareti de dahil olmak üzere sonraki çalışmalarımız için önemli ipuçları veriyor."

Ulusal Kültür Mirası İdaresi'nin onayıyla, araştırma enstitüleri ile yerel bir müze arasında ortak çalışmalar yapılarak, yaklaşık bir yıl boyunca batık iki gemiye yönelik üç aşamada daha fazla arkeolojik araştırmalar yürütülecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor. (XHTV)