Çin, Güney Afrika'nın BRICS liderler zirvesine ev sahipliği yapmasını destekliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Güney Afrika'nın bu yıl başarılı bir BRICS liderler zirvesine ev sahipliği yapması konusunda desteklediğini açıkladı. Wang, Güney Afrika'nın zirvenin yerini değiştirmeyi düşündüğü iddialarına ilişkin soruya cevap verirken, böyle bir hamlenin gündemde olmadığını belirtti.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ülkesinin Güney Afrika'yı bu yıl başarılı bir BRICS liderler zirvesine ev sahipliği yapması konusunda desteklediğini söyledi.

Wang bu açıklamayı Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Güney Afrika'nın yaklaşan BRICS liderler zirvesinin yerini Çin ya da Mozambik'e kaydırmayı düşündüğü iddialarına ilişkin bir soruya cevaben yaptı. Güney Afrika'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki uluslararası tutuklama kararını uygulayıp uygulamama konusundaki ikilemi çözmek için böyle bir hamle gerçekleştirebileceği iddia edilmişti.

Wang, "Bahsettiğiniz konudan haberdar değilim. Güney Afrika'nın yaklaşan BRICS Zirvesi katılımcılarına diplomatik dokunulmazlık tanınması için bildiri yayımladığını biliyoruz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang, Çin'in, BRICS işbirliğinin ilerlemesine büyük önem verdiğini ve bu yılki ev sahibi Güney Afrika'nın başarılı bir zirveye ev sahipliği yapmasını, olumlu bir dayanışma ve işbirliği mesajı vermesini desteklediğini sözlerine ekledi.