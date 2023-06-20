Çin, Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekolojik Restorasyon ve Telafi Mekanizması İnşası Çalıştayı Düzenliyor

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'da düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekolojik Restorasyon ve Telafi Mekanizması İnşası Çalıştayı'na Gana, Nijerya, Küba, Lesotho, Laos ve Nepal'den 17 kişi katılıyor. Çalıştay, Gansu Çöl Kontrol Araştırma Enstitüsü tarafından düzenleniyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'da düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekolojik Restorasyon ve Telafi Mekanizması İnşası Çalıştayı'na Gana, Nijerya, Küba, Lesotho, Laos ve Nepal'den 17 kişi katılıyor.

25 Haziran'a kadar sürecek olan çalıştay, Gansu Çöl Kontrol Araştırma Enstitüsü tarafından düzenleniyor.

SES (İngilizce): RETSELİSİTS LEKU, Lesotho'dan gelen mühendis:

"Şimdiye kadar üretilen bilgi miktarına bakıldığında, Çin'in çölleşmeyle mücadelede çok iyi bir kıstas noktası oluşturduğunu düşünüyorum. Burada aldığımız eğitim ve öğrenim sayesinde, yurtlarımıza geri döndüğümüzde teknolojiyi daha derin bir seviyeye taşıma şansımız olabilir."

Gansu'da 1990'lardan beri düzenlenen eğitim programında 87 ülkeden yaklaşık 1.000 teknik işçi ve hükümet görevlisi eğitildi.

Eğitim kursları, sınıf içi öğrenim ve saha uygulamasını birleştirerek çölleşme kontrolü ve ekolojik restorasyon teorilerine ve tekniklerine odaklanıyor.

Çin, yıllar boyunca çölleşmeyle mücadele etmek için durmaksızın çaba sarf ederek çöllerin genişlemesini frenledi ve küresel ekolojik korumaya katkıda bulundu.

Resmi verilere göre 2012-2022 döneminde Çin'in toplam ağaçlandırma alanı 960 milyon mu (64 milyon hektar) büyüklüğüne ulaşırken, 165 milyon mu büyüklüğünde otlak ıslah edildi ve 12 milyon mu'yu aşkın sulak alan oluşturuldu yahut restore edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor.(XHTV)