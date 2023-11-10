Çin, Gazze'deki sivillere yardım konulu konferansta eylemleri kınadı

Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Gazze'deki sivillere zarar veren ve uluslararası insani hukuku ihlal eden eylemleri reddettiklerini ve kınadıklarını belirtti. Zhai, sivillerin korunmasına ve insani krizin hafifletilmesine yardımcı olacak her türlü girişimi desteklediklerini söyledi.

PARİS, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, sivillere zarar veren ve uluslararası insani hukuku ihlal eden eylemleri reddettiklerini ve kınadıklarını belirtti.

Perşembe günü Paris'te devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra uluslararası ve bölgesel örgüt yetkililerinin bir araya geldiği, Gazze'deki sivillere yardım konulu uluslararası insani yardım konferansında konuşan Zhai, Çin'in bir aydan fazladır devam eden, çok sayıda sivilin ölümüne neden olan ve insani durumu kötüleştiren Filistin-İsrail çatışmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Bölgedeki gerilimin azaltılması ve barış sürecinin yeniden başlatılmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerini belirten Zhai, sivillerin korunmasına ve insani krizin hafifletilmesine yardımcı olacak her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Çin'in barış görüşmelerini aktif şekilde teşvik ettiğini ve Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri alma yönündeki haklı davasını kararlılıkla desteklediğini belirten Zhai, Filistin ve İsrail'in barış içinde bir arada yaşadıklarını görmeyi içtenlikle dilediklerini ifade etti.

Zhai, yeni çatışma döngüsünün başlamasından bu yana Çin'in ilgili taraflarla yoğun temaslarını sürdürdüğünü, ayrıca durumun yatıştırılmasına ve sivillerin korunmasına yardımcı olmak üzere her türlü çabayı gösterdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı ile Filistin Ulusal Yönetimi aracılığıyla Çin'in Gazze'deki sivillere acil nakit yardımı sağladığını söyleyen Zhai, Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç ve diğer acil insani yardımları da ulaştırdıklarını kaydetti.

Zhai, "Gazze'deki insanların ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli biçimlerde insani yardım sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Temsilci, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları en kısa sürede sona erdirmek, bölgedeki insani durumu hafifletmek ve Filistin meselesinin doğru yol olan iki devletli çözüm yoluna yeniden oturtulması için aralıksız çaba sarf etmek üzere uluslararası toplumun ilgili taraflarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.