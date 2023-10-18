Çin, Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki bir hastaneye yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu. Çin, ateşkes ilan edilmesi ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin'in Gazze'de bir hastaneye yapılan saldırı karşısında şaşkınlığa uğradığını ve saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.

Sözcü Çarşamba günü, 17 Ekim gecesi Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye düzenlenen ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırı hakkındaki yorumlarının sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, "Ölenler için yas tutuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Derhal ateşkes ilan edilmesi, çatışmaların durdurulması, ayrıca sivillerin korunması ve daha da kötü bir insani felaketin önlenmesi için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.