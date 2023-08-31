Çin, Gabon'daki darbe sonrası taraflara diyalog çağrısı yaptı

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in Gabon'daki darbe sonrasında ilgili taraflara farklılıkları diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözme çağrısı yaptığını belirtti.

Wang Çarşamba günkü basın toplantısında, Gabon'daki gergin siyasi duruma ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, Çin'in Gabon'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Wang, "Gabon'daki ilgili tarafları ülke ve halkın temel çıkarları doğrultusunda ilerlemeye, farklılıkları diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözmeye, düzeni en kısa sürede yeniden tesis etmeye, Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın güvenliğini sağlamaya ve ulusal barış, istikrar ve kalkınmaya yönelik çıkarları korumaya çağırıyoruz" dedi.