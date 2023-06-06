Çin, Fransa'nın Çin politikasının olumlu ve yapıcı olacağına inanıyor

ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Fransa'nın akılcı ve olumlu bir Çin politikası izlemeye ve Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişiminde yapıcı rol oynamaya devam edeceğine inandıklarını belirtti.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Fransa'nın akılcı ve olumlu bir Çin politikası izlemeye ve Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişiminde yapıcı rol oynamaya devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang, Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne ile Bonne'un talebi üzerine gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Macron'un Nisan ayındaki Çin ziyaretinin son derece başarılı geçtiğini ve iki ülke liderinin bir dizi stratejik uzlaşmaya vardığını hatırlatan Wang, bu çerçevede her iki tarafın da anlaşılan konularda uygulamayı hızlandırması, bir sonraki önemli gündem maddesine ortaklaşa geçilmesi ve Çin-Fransa arasındaki yüksek seviyeli kapsamlı stratejik ortaklığı sergilemesi gerektiğini söyledi.

Wang, Macron'un son zamanlarda uluslararası çok taraflı platformlarda Fransa'nın bağımsız diplomatik geleneğini yansıtan önemli açıklamalar yapmış olmasını ve Avrupa ülkelerinin Çin ile daha aktif diyalog ve temas halinde olmalarını takdir ettiğini belirtti.

Çin ve AB'nin mevcut çok kutuplu ortamda iki büyük güç olarak farklılıklardan ziyade ortak çıkarları paylaştıklarına işaret eden Wang, iki tarafın işbirliğini daha çok, rekabeti ise daha az düşünmesi ve dünyaya daha fazla istikrar sağlamak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Bonne ise Macron'un Çin ziyaretinin sonuçlarından, özellikle de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile yaptığı derinlemesine istişarelerden memnun olduğunu ifade etti.

Danışman, Fransa'nın Çin ile işbirliğini güçlendirmeye, Fransa-Çin ve AB-Çin ilişkilerinin yanı sıra uluslararası barış ve istikrara katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Bonne, ülkesinin Avrupa'nın birlik halinde kalması, bağımsızlığını koruması ve Çin ile karşılıklı saygı ve ortak refaha dayalı bir ortaklık kurması gerektiğine inandığını vurguladı.

İki taraf ayrıca küresel sıkıntılar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Fransa, Küresel Kuzey ve Küresel Güney ülkelerinin daha dengeli ve sürdürülebilir bir kalkınma elde etmek için işbirliğini ilerletmesini istiyor.

Wang, Çin'in her zaman Küresel Güney'in önemli bir üyesi olduğunu belirterek, Küresel Güney ülkelerinin gelişimini desteklemek için gelişmiş ülkelerin somut adımlar atması gerektiğini savundu.

Çinli diplomat, gelişmekte olan ülkelerin en büyüğü niteliğindeki Çin'in, Güney-Güney işbirliği aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere yardım sağlamaya ve Küresel Güney ülkelerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu belirtti.

İki taraf Ukrayna meselesinde de eşgüdümlü hareket ederek, siyasi uzlaşma sürecinin başlaması için gerekli şartların bir araya getirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.