Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya vatandaşlarına vizesiz giriş imkanı sağlayacak

Çin Dışişleri Bakanlığı, umuma mahsus pasaport sahibi Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya vatandaşları için deneme amaçlı olarak tek taraflı vizesiz politika uygulama kararını duyurdu. 1 Aralık 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında adı geçen altı ülkenin umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları, 15 günü geçmeyecek şekilde iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyareti ve transit amaçlı olarak Çin'e vizesiz giriş yapabilecek.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı, umuma mahsus pasaport sahibi Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya vatandaşları için deneme amaçlı olarak tek taraflı vizesiz politika uygulama kararını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre 1 Aralık 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında adı geçen altı ülkenin umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları, 15 günü geçmeyecek şekilde iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyareti ve transit amaçlı olarak Çin'e vizesiz giriş yapabilecek.

Açıklamada bu altı ülkenin vize muafiyet şartlarını karşılamayan vatandaşlarının, Çin'e girmek için vize alması gerekeceği belirtildi. Ayrıca bu uygulamanın, halklar arası etkileşimleri güçlendireceği ve yüksek kaliteli kalkınma ve üst düzey dışa açılmaya hizmet edeceği kaydedildi.