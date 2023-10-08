Çin, Filistin ve İsrail arasındaki gerilimden endişeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Filistin ve İsrail arasında tırmanan gerilim ve şiddetten derin endişe duyduklarını belirtti. İlgili taraflara sakin olmaları ve düşmanlıklara son vermeleri çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in Filistin ve İsrail arasında tırmanan gerilim ve şiddetten derin endişe duyduğunu belirtti. Sözcü, ilgili taraflara sakin olmaları, itidalli davranmaları ve sivillerin güvenliğini sağlamak ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek için düşmanlıklara derhal son vermeleri çağrısında bulundu.

Sözcü söz konusu açıklamayı Pazar günü, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında Gazze Şeridi'nde yaşanan ve her iki tarafta da büyük kayıplara neden olan şiddetli çatışmalara yönelik soru üzerine yaptı.

Sözcü, çatışmanın yeniden başlamasının, barış sürecinde yaşanan uzun süreli duraklamanın sürdürülemez olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Sözcü, çatışmalara son vermenin temel yolunun, iki devletli çözümün uygulanması ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiğini belirtti.

Uluslararası topluma seslenen sözcü acilen harekete geçilmesi, Filistin sorununun çözümüne yönelik katkıların artırılması, Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerinin bir an önce yeniden başlamasının önünün açılması ve kalıcı barışı sağlayacak bir yolun bulunması gerektiğini ifade etti.

Sözcü, Çin'in bu doğrultuda uluslararası toplumla birlikte aralıksız çalışmaya devam edeceğini vurguladı.