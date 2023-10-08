Çin, Filistin ve İsrail arasındaki gerilimden endişeli

Çin Dışişleri Bakanlığı, Filistin ve İsrail arasındaki gerilim ve şiddetin artmasından derin endişe duyduğunu belirterek, taraflara itidalli davranma ve sivilleri korumak için düşmanlığa son verme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Filistin ve İsrail arasında gerilim ve şiddetin artmasından derin endişe duyulduğu belirtilerek, taraflara itidalli davranma ve sivilleri korumak için düşmanlığa derhal son verme çağrısında bulunuldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çin, Filistin ve İsrail arasında gerilimin ve şiddetin artmasından derin endişe duymaktadır. İlgili tarafları sükunetlerini korumaya, itidalli davranmaya, sivilleri korumak için düşmanlığa derhal son vermeye ve durumun daha da kötüleşmesini önlemeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Çatışmaların yeniden başlamasının uzun süredir askıya alınmış barış sürecinin sürdürülemeyeceğini gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, çatışmaları önlemenin temel yolunun iki devletli çözümün uygulanması ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiği aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Uluslararası toplum, ivedilikle harekete geçmeli, Filistin meselesinin çözümüne katkısını artırmalı, Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmelerinin en erken tarihte yeniden başlamasını kolaylaştırmalı ve kalıcı barışın doğması için bir yol bulmalıdır. Çin, uluslararası toplumla birlikte bu istikamette durmaksızın çalışmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - PEKİN