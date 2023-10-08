Çin, Hamas'ın saldırılarının ardından Filistin ve İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin, taraflara, 'ateşkes ve sivillerin korunması' çağrısı yaptı. Çin, derin endişe duyduğunu belirterek, sükunet ve itidalle hareket etmeye, sivillerin korunması için çatışmalara son verilmesini istedi.

Çin, Filistin ve İsrail arasında ateşkes çağrısı yaptı

Çin, Hamas'ın saldırılarının ardından Filistin ve İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin, taraflara, "ateşkes ve sivillerin korunması" çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Filistin ile İsrail arasında gerilimin ve şiddetin artmasından "derin endişe duyduğu" belirtilerek, "Tüm ilgili tarafları sükunet ve itidalle hareket etmeye, sivillerin korunması için çatışmalara derhal son vererek durumu daha kötüye götürmekten kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Filistin ve İsrail arasındaki tekrar eden çatışmaların, bir kez daha barış sürecinin askıya alınmasının uzun vadede sürdürülemeyeceğini kanıtladığına işaret edilen açıklamada, "Filistin-İsrail çatışmasını önlemenin temel yolu, 'iki devleti çözümün' uygulanması ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun acil harekete geçmesi, Filistin sorununun çözümüne desteğini artırması, Filistin ile İsrail arasında barış görüşmelerinin en kısa süre yeniden başlatılması ve kalıcı barışı sağlayacak bir yol bulunmasını teşvik etmesi gerektiği vurgulanarak, Çin'in bu hedef doğrultusunda uluslararası toplum ile yılmadan birlikte çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.

Çin ile egemenlik içindeki Tayvan'ın Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas'ın İsraillilere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarının güçlü şekilde kınandığı" vurgulandı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basını da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurmuştu.