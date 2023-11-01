Çin, Filistin meselesinin çözümü için çaba gösterecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Filistin meselesinin en kısa sürede kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için Çin'in yılmadan çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Filistin meselesinin en kısa sürede kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için Çin'in yılmadan çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

Wang, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, BM Genel Kurulu'nun 28 Ekim'deki acil özel oturumda Filistin- İsrail sorununa ilişkin bir kararı oy çokluğuyla kabul etmesine rağmen, BM'nin Gazze'de ateşkes yapılması çağrısını İsrail'in "kesin bir dille reddetmesi" hakkındaki yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

BM Genel Kurulu kararının "düşmanlıkların sona ermesini sağlayacak acil, kalıcı ve sürekli insani ateşkes", uluslararası hukuka riayet, sivillerin korunması ve Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması emrinin iptali çağrısında bulunduğunu belirten Wang, kararda ayrıca Filistinli sivil nüfusun zorla başka yere transferine yönelik her türlü girişimin de reddedildiğini söyledi.

Wang, "Karar, dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğundan gelen güçlü çağrıyı yansıtıyor" dedi.

"Filistin toprakları çok uzun süredir yasadışı işgal altında bulunuyor. Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkı çok uzun süredir göz ardı ediliyor. Filistinlilerin temel hakları ise çok uzun süredir hiçbir köklü güvence altına alınmış değil" diyen Wang, bu durumun Filistin ile İsrail arasındaki çatışma döngüsünün ana nedeni olduğuna işaret ederek böylesi bir tarihi adaletsizliğin son bulması gerektiğini vurguladı.

Wang, "Tüm ülkeler meşru müdafaa hakkına sahiptir. Ancak bu hak uluslararası hukuku, özellikle de uluslararası insani hukuku gözetme ve sivillerin güvenliğini koruma temelinde kullanılmalıdır" dedi.

"Tüm hayatlar değerlidir. Filistinlilerin canı da tıpkı diğer ülkelerdeki insanların canı gibi korunmalı" diyen Wang, şu anda acil önceliğin BM Genel Kurulu kararının tam olarak uygulanması, çatışmaların durdurulması, durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesi ve daha feci bir insani felaketin önüne geçilmesi olduğunu söyledi.

Sözcü, güç kullanımının asla kalıcı barış getirmediğini ve şiddete şiddetle karşılık vermenin kısır bir intikam döngüsüne yol açmaktan başka işe yaramayacağını tarihin kanıtladığını belirtti.

Wang, "Sürdürülebilir güvenlik ancak ortak güvenlik arayışıyla sağlanabilir. Uluslararası adalet ve hakkaniyet ancak uluslararası hukuka riayet edilerek desteklenebilir. Tüm tarafların meşru güvenlik kaygıları ise ancak siyasi çözüm yoluyla köklü şekilde ele alınabilir" dedi.

Sözcü, Filistin sorunun kökünden halledilmesinin, iki devletli çözümün uygulanması ve Filistin ile İsrail halklarının barış içinde yan yana yaşamasından geçtiğine işaret etti.