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Çin, Filistin-İsrail meselesiyle ilgili BM Güvenlik Konseyi toplantısını gerçekleştirdi

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Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin Kasım ayındaki dönem başkanı olarak Filistin-İsrail meselesine ilişkin üst düzey bir toplantı düzenledi. Toplantıya birçok ülkenin dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcileri katıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Kasım ayındaki dönem başkanı olan Çin, Filistin-İsrail meselesine ilişkin BM Güvenlik Konseyi üst düzey toplantısını gerçekleştirdi, 29 Kasım 2023.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi toplantıya başkanlık yaptı. Brezilya, Filistin, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Endonezya, Türkiye, Slovenya ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 ülkenin dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcilerinin yanı sıra Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri toplantıya katıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, toplantı sırasında mevcut durum hakkında bilgilendirme yaptı. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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