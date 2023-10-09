Çin, Filistin-İsrail çatışmasında sivil can kayıplarından üzüntü duyduğunu belirtti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmanın neden olduğu sivil can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını ve sivillere zarar veren eylemleri kınadıklarını belirtti. Çin, çatışmaların yayılmasına ve bölgesel istikrarın bozulmasına karşı olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Filistin ve İsrail arasındaki çatışmanın neden olduğu sivil can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu, sivillere zarar veren eylemlere karşı olduğunu ve kınadığını belirtti.

Mao, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında yaşanan ve her iki tarafta da büyük can kaybına yol açan çatışmalarla ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in Filistin ve İsrail arasında tırmanan son çatışmalardan büyük endişe duyduğunu belirten Mao, çatışmanın neden olduğu sivil can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını söyledi. Sözcü, sivillere zarar veren eylemlere karşı olduklarını ve kınadıklarını kaydetti.

Çatışmaların yayılmasına neden olan ve bölgesel istikrarı baltalayan eylemlere karşı olduklarını vurgulayan Mao, ateşkes ve barışın en kısa sürede tesis edilmesini umduklarını ifade etti. Sözcü, uluslararası toplumun üstüne düşeni ciddiyetle yaparak durumu yatıştırmak için birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

Mao, Filistin ile İsrail arasındaki çatışma döngüsünden çıkılması için barış görüşmelerinin yeniden başlatılması, iki devletli çözümün uygulanması ve Filistin meselesinin, tüm tarafların meşru kaygıları güvence altına alınarak kapsamlı ve uygun şekilde, mümkün olan en kısa sürede siyasi yollarla çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Sözcü, Çin'in bu doğrultuda uluslararası toplumla birlikte yılmadan çalışmaya devam edeceğini ifade etti.