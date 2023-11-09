Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in Filistin-İsrail çatışmasında sivilleri korumak ve barışı sağlamak için elinden geleni yapacağını belirtti. Çin, tansiyonu düşürmek ve barış görüşmelerini yeniden başlatmak için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Çin, Filistin-İsrail çatışmasında barışı sağlamak için çaba sarf edecek

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olan Çin'in ilgili taraflarla yakın iletişimde kalmaya devam edeceğini belirterek sivilleri korumak, bölgedeki tansiyonu düşürmek, barış görüşmelerini yeniden başlatmak ve barışı sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Wang, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, bir ayını dolduran Filistin- İsrail çatışması hakkında Çin'in atacağı adımlara ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Bir ay çoğu insan için kısa bir süre olsa da, geçtiğimiz ayın Filistinliler için dayanılmaz derecede uzun sürdüğüne işaret eden Wang, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 10.000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Wang, "An itibarıyla sivil kayıpların sayısı her geçen saat artmaya devam ediyor" dedi.

Sözcü, "Çatışmalarda her iki tarafın verdiği sivil kayıplar için derin üzüntü duyuyoruz. Gazze'de insani felaketin daha da kötüleştiğini görmek yürekleri parçalıyor. Ne İsrailliler ne de Filistinliler silahlı saldırı ya da toplu cezalandırmanın hedefi haline gelmeli" dedi.

Şiddetin hakiki güvenlik getirmeyeceğini ve güç kullanımının kalıcı barışı sağlamayacağını belirten Wang, rehinelerin serbest bırakılması, sivillerin ve sivil tesislerin emniyet ve güvenliğinin sağlanması, insani yardım koridorlarının açılması, ayrıca diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılmasının hem ilgili tarafların sorumluluğu hem de uluslararası toplumun çaba sarf etmesi gereken bir hedef olduğunu söyledi.

Sözcü, bölgede çatışmaların başlamasından bu yana tansiyonu düşürmek ve ateşkes sağlamak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, sürekli tekrarlayan Filistin-İsrail çatışmasının temel çıkış yolu olarak iki devletli çözüme işaret ettiğini hatırlattı.

Sözcü, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin de 18 ülkenin dışişleri bakanları, devlet başkanları, siyasileri ve uluslararası örgütlerle derinlemesine temaslarda bulunduğunu söyledi.

Wang, "Çin Hükümetinin Ortadoğu Özel Temsilcisi beş Ortadoğu ülkesini ziyaret etti ve Filistin meselesine ilişkin Kahire Barış Zirvesi'ne katılarak bu konuda ilgili taraflarla kapsamlı istişarelerde bulundu. Temsilci ayrıca 9 Kasım'da Fransa'da, Gazze'deki sivillere yönelik insani yardım konulu uluslararası konferansa katılacak" dedi.

Wang, Arap ülkeleri ve İslam dünyası arasındaki dayanışmanın yanı sıra ateşkes ve barış görüşmelerinin yeniden başlaması için arabuluculuk çalışmalarının yoğunlaştırılmasını da desteklediklerini belirtti.

Wang, Gazze'de sivillerin korunması ve insani krizin hafifletilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ni hızlı ve sorumlu şekilde harekete geçmeye çağırdı.

Sözcü, iki devletli çözümün tekrar devreye sokulmasına yönelik yeni bir uzlaşı sağlanması için en kısa sürede daha geniş yetkilere sahip uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.