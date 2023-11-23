Çin, Filistin-İsrail ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Filistin-İsrail çatışmasında varılan geçici ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve insani krizi hafifletmeye, çatışmayı yatıştırmaya ve gerilimi azaltmaya yardımcı olmasını umduklarını söyledi.

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Filistin- İsrail çatışmasında ilgili taraflarca varılan geçici ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun insani krizi hafifletmeye, çatışmayı yatıştırmaya ve gerilimi azaltmaya yardımcı olmasını umduklarını söyledi.

Mao Çarşamba günü düzenlediğini basın toplantısında, Hamas'ın İsrail ile çatışmalara dört gün ara verilmesini içeren bir anlaşmaya vardığını açıklaması hakkındaki yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Mao, Filistin ile İsrail arasında son çatışmanın patlak vermesinden bu yana Çin'in ateşkes çağrısında bulunduğunu ve durumu yatıştırmak, sivilleri korumak ve insani yardım sağlamak için çalıştığını kaydetti.

Mao, "Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve bunun insani krizi hafifletmeye, çatışmayı yatıştırmaya ve gerilimi azaltmaya yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.