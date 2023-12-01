Çin, Filipinler ve Avustralya'nın deniz devriyelerini eleştirdi

Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Filipinler ve Avustralya'nın yürüttüğü ortak deniz devriyelerinin Güney Çin Denizi'nde gerilimi artırdığını belirtti. Sözcü, ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin bölgesel barış ve istikrarı baltalamaması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Filipinler ve Avustralya'nın yürüttüğü ortak deniz devriyelerinin Güney Çin Denizi'nde gerilimi artırdığını belirtti.

Sözcü, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında muhabirlerden gelen bir soru üzerine, ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması yahut herhangi bir üçüncü tarafın çıkarlarına zarar vermemesi ve bölgesel barış ve istikrarı baltalamaması gerektiğini kaydetti.

Wu, "Güney Çin Denizi'nde cepheleşmeyi kışkırtan ve gerilimi artıran her türlü eyleme karşıyız. Filipinler tarafını Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Kuralları Deklarasyonu'nun ruhuna uygun hareket etmeye ve Çin'in egemenliğini ihlal etmeyi bırakmaya çağırıyoruz" dedi.

Sözcü, "Çin ordusu teyakkuzda kalacak, ulusal egemenlik ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacak ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı savunacaktır" diye ekledi.