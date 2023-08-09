Çin, Filipinler'i egemenlik ihlali konusunda uyardı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'in ulusal egemenliğini korumak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirterek Filipinler'i taahhütlerini yerine getirmeye ve provokatif eylemlerini durdurmaya çağırdı. Çin'in Ren'ai Jiao adası üzerinde egemenlik hakkına sahip olduğunu vurgulayan Wu, Filipinler'in bu adada yasadışı olarak askeri malzeme göndermeye çalışmasını kınadı.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Salı günü yaptığı açıklamada Çin'in, ulusal egemenliğini kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirterek Filipinler'i taahhütlerini yerine getirmeye ve provokatif eylemlerini durdurmaya çağırdı.

Wu, Ren'ai Jiao açıklarında ikmal görevinde bulunan Filipinli ikmal botları konusunda Çin'in hamlesine karşı Filipinler ve ABD'nin verdiği tepkilere ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, Çin'in Ren'ai Jiao da dahil olmak üzere Nansha Qundao adaları üzerinde egemenlik hakkına sahip olduğunu ve bunun yeterli tarihi ve hukuki kanıtlarla desteklendiğini söyledi.

Filipinler'in Ren'ai Jiao'da yasadışı olarak "karaya oturtulmuş" bir askeri gemiye malzeme göndermeye çalışarak ilgili taahhüdünü ihlal ettiğini belirten sözcü, Çin'in egemenliğini çiğnediği ve Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle bu eylemi kınadı.

Çin Sahil Güvenlik gemilerinin Filipinler botlarını yasalara uygun olarak durdurduğunu ve uygun kolluk kuvvetleri tedbirleriyle uyardığını belirten Wu, söz konusu hamlenin meşru, yasal, profesyonel ve standart nitelikte olduğunu söyledi.

Sözcü ayrıca, ABD'nin Çin'in meşru kolluk kuvvetleri faaliyetlerine yönelik mesnetsiz açıklamalarına da kararlılıkla karşı çıktıklarını ifade etti.

ABD'yi bölge ülkeleri arasında nifak tohumları ekmekten derhal vazgeçmeye çağıran Wu, ABD'den Çin'in Güney Çin Denizi üzerindeki bölgesel egemenliğine, denizcilik hak ve çıkarlarına, ayrıca bölge ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak için gösterdikleri çabalara saygı göstermesini istedi.

Wu, Çin ordusunun, Çin'in ulusal egemenliği ile denizcilik hak ve çıkarlarını koruma görevini kararlılıkla yerine getireceğini kaydetti.