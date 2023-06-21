Çin, Falkland Adaları ihtilafında Arjantin'in egemenlik iddiasını destekledi

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, Atlantik Okyanusu'ndaki Falkland Adaları üzerine İngiltere ile ihtilafında, Arjantin'in egemenlik iddiasına desteğini dile getirdi.

BM Sömürge İdarelerini Sonlandırma Özel Komitesinin toplantısında konuşan Çinli diplomat, İngiltere'ye, Arjantin'in egemenlik konusunda müzakerelere dönme talebine karşılık verme çağrısında bulundu.

Gıng, konuşmasında ihtilaflı takım adalardan, Arjantin'in verdiği isimle "Malvinas Adaları" diye bahsederek, Çin'in Buenos Aires yönetiminin egemenlik iddiasını "güçlü şekilde" desteklediğini bildirdi.

Sorunun, "sömürgeciliğin mirası" olduğunu vurgulayan Gıng, "Sömürgecilik artık geride kalmış olsa da sömürgeci zihniyetine özgü hegemonya ve güç siyaseti hala varlığını sürdürüyor." dedi.

Gıng, söz konusu zihniyetin, uluslararası ilişkileri ve düzeni olumsuz etkilediğini, ülkelerin egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar verdiğini savunarak, "Uluslararası toplum bu tutuma karşı dikkatli olmalı ve kararlılıkla karşı koymalı." ifadesini kullandı.

Çinli diplomat, "İngiltere'yi, gerilimi ve çatışmayı artıracak tedbirlerden kaçınarak Arjantin'in diyaloğu ve müzakereleri sürdürme çağrısına yanıt vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Falkland Adaları

Falkland Adaları'nın egemenliği statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında sorun olmayı sürdürüyor.

19. yüzyıl başında İspanya'dan bağımsızlığını kazanan Arjantin, "Malvinas" olarak adlandırdığı, doğu kıyılarına yaklaşık 600 kilometre mesafedeki adaların kendisine miras kaldığı konusunda ısrar ediyor.

İngilizlerin 1833'te egemenlik ilan ettiği, İngiltere'nin denizaşırı toprağı statüsündeki adalar, savunma ve dış işlerinde Londra'ya bağlı.

Arjantin'de dönemin askeri cunta yönetiminin 1982'de Falkland Adaları'na asker çıkarmasının ardından iki ülke arasında iki ay süren çatışmalar yaşanmış, savaşın ardından İngiltere bölgedeki hakimiyeti yeniden sağlamıştı.

Falkland Adaları'nda, 2013'te bağımsızlık referandumu yapılmış ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı adalarda "İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmak istiyor musunuz?" sorusuna halkın yüzde 99,8'i "evet" yanıtını vermişti.

Referandumun ardından uzun süre rafa kaldırılan sorun, Arjantin'in mart ayında, 2016'da imzalanan işbirliği anlaşmasından çekilerek egemenlik konusunda müzakerelere dönme çağrısında bulunmasıyla yeniden gündeme gelmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Falkland Adaları'na ilişkin Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero'nun Twitter'dan yaptığı müzakere çağrısına verdiği yanıtta, Falkland Adaları'nın Birleşik Krallık'ın denizaşırı toprağı olduğunu vurgulamıştı.