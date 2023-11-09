Çin, Estonya'yı Tayvan'ın temsil ofisi açma planı konusunda uyardı

Çin'in Baltık ülkesi Estonya'yı, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın, başkent Tallin'de temsil ofisi açma planına dair uyardığı bildirildi.

Estonya gazetesi Postimees'in haberine göre, Çin'in Tallin Büyükelçisi Guo Şiaomey, Estonya-Çin Parlamento Grubu Başkanı Toomas Kivimagi ile görüşmesinde Tayvan temsil ofisinin kurulması halinde ülkeyi terk edebileceğini söyledi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, geçen hafta, başkent Tallin'de "Taipei" adıyla bir ekonomi ve kültür ofisi kurulması konusunda Tayvan ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Bakan Tsahkna, Tayvan ofisinin, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi diplomatik nitelik taşımayan bir temsilcilik olacağının altını çizmişti.

Tayvan'ın topraklarının parçası olduğunu savunan Çin, Ada'nın fiili bağımsızlığının uluslararası alanda tanınmasına yol açabilecek türden adımlara tepki gösteriyor. Pekin, Tayvan hükümetinin dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "tek Çin" ilkesini hatırlatarak Estonya'ya Tayvan'ın resmi nitelikte herhangi bir organizasyon kurmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Tayvan, diplomatik olarak Çin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor.

Çin-Litvanya anlaşmazlığı

Baltık ülkesi Litvanya'nın 2021'de Tayvan'a ülkesinde kendi adıyla temsilcilik kurmasına izin vermesi Çin ile diplomatik krize yol açmıştı.

Çin, kararın, "tek Çin" ilkesine ve Ada'daki egemenlik haklarına saldırı olduğunu savunarak, Litvanya'daki büyükelçisini geri çağırmış, Litvanya'dan da Pekin büyükelçisini geri çağırmasını istemişti.

Pekin yönetimi, 21 Kasım 2021'de Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürerek maslahatgüzar düzeyinde sürdürülmesi kararı almıştı. Litvanya da diplomatlarının güvenliğinden duyduğu endişe nedeniyle 15 Aralık 2021'de Pekin Büyükelçiliğini kapattığını bildirmişti.

Tayvan anlaşmazlığı nedeniyle Litvanya'nın Çin'e ihracatı durma noktasına gelmişti. Litvanyalı ihracatçılar Çin'in adı konulmamış ticaret ambargosuna maruz kalmıştı. Avrupa Birliği (AB), Litvanya'ya ayrımcı ticari kısıtlama uyguladığı gerekçesiyle Çin'i Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet etmişti.

Litvanya, gerilimin ardından Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Diyaloğundan (Çin-CEEC) çekilmiş, diğer Baltık ülkeleri Letonya ve Estonya da çekilerek ona destek vermişti.