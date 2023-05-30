Çin, Dünya Genelinde Sağlık Yardımına Devam Edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in gelişmekte olan ülkelere sağlık alanında yardım sağlamaya ve dünyadaki insanların sağlık ve refahını iyileştirmeye devam edeceğini belirtti. Çinli tıbbi yardım ekipleri halihazırda dünya genelinde 56 ülkedeki 115 bölgede yoğun şekilde çalışıyor.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in gelişmekte olan ülkelere sağlık alanında yardım sağlamaya ve dünyadaki insanların sağlık ve refahını iyileştirmeye devam edeceğini belirtti. Çinli tıbbi yardım ekipleri halihazırda dünya genelinde 56 ülkedeki 115 bölgede yoğun şekilde çalışıyor.

Pazartesi günkü olağan basın brifinginde konuşan Mao, söz konusu açıklamayı Çin'in yurtdışındaki tıbbi yardım ekipleriyle ilgili soru üzerine yaptı.

Birçok ülke son dönemde Çin sağlık ekiplerinin çalışmalarına övgüde bulundu. Gine-Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo, Çin sağlık ekibine Ulusal Liyakat, İşbirliği ve Kalkınma Nişanı verirken, Kamboçya Sağlık Bakanlığı ise Çin'in geleneksel Çin tıbbı Kovid-19'a karşı mücadele ekibini, Kamboçya Krallığı Şövalyelik Madalyası ile ödüllendirildi.

"Çin yurtdışına ilk tıbbi yardım ekibini 60 yıl önce gönderdi" diyen Mao, o zamandan bu yana Afrika ve Asya ülkeleri de dahil olmak üzere 76 ülke ve bölgede toplam 30 bin sağlık personelinin 290 milyondan fazla yerel hastayı büyük başarıyla tedavi ettiğini vurguladı.

Mao, gelişmekte olan bir ülke olarak Çin'in, diğer gelişmekte olan ülkelerin iyi günde ve kötü günde her zaman yanında olduğunu söyledi. Mao, "60 yıllık uluslararası tıbbi yardım karnesi, Çin halkının barıştan yana olduğunu, yaşama değer verdiğini ve diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılıklı yardımlaşma ve ortak mutluluk arayışını gerçekten istediğini gösteriyor" dedi.