Çin Donanması Shandong uçak gemisi ile uzak deniz talimi gerçekleştirdi

Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın Shandong uçak gemisi ve beraberindeki filonun yakın zamanda uzak deniz talimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Talim, Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın eğitim planları çerçevesinde yapıldı ve uluslararası yasalara uygun olduğu belirtildi.

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması'nın Shandong uçak gemisi ve beraberindeki filonun yakın zamanda uzak deniz talimi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zhang Perşembe günü basın mensuplarından gelen bir soru üzerine, talimin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın yıllık eğitim planları uyarınca gerçekleştirildiğini ve uluslararası yasalar ile uygulamalara uygun olduğunu söyledi.

Zhang, eğitimin uçak gemisi ve beraberindeki filonun entegre savaş yeteneklerini geliştirmek ve böylece Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını daha iyi koruyabilmek için düzenlendiğini söyledi.

Sözcü, Çin silahlı kuvvetlerinin düzenli olarak benzer tatbikatlar düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.