Çin Donanması Filosu Aden Körfezi'ndeki Görevini Tamamladı

Çin donanması filosu, Aden Körfezi'nde ve Somali açıklarındaki sularda sivil gemilere refakat etme ve Sudan'daki Çin vatandaşlarını tahliye etme görevini başarıyla tamamladı.

GUANGZHOU, 31 Ağustos (Xinhua) -- Aden Körfezi'nde ve Somali açıklarındaki sularda sivil gemilere refakat etme ve Sudan'daki Çin vatandaşlarını tahliye etme görevini tamamlayan Çin donanması filosu, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentine döndü.

Güdümlü füze destroyeri Nanning, güdümlü füze fırkateyni Sanya ve kapsamlı ikmal gemisi Weishanhu'dan oluşan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 43. filosu, görevi sırasında Çin'e ve başka ülkelere ait 21 gemiye refakat etti.

Sudan'daki Çinli personelin tahliyesi sırasında Nanning güdümlü füze destroyeri ve Weishanhu kapsamlı ikmal gemisi, başarılı şekilde 1.000'in üzerinde Çinli ve yabancı kişinin transferini sağladı.

Refakat takımı 232 gün süren yolculuğu sırasında yaklaşık 120.000 deniz mili yol kat etti ve Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gabon ve Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

Çin, Aralık 2008'de Aden Körfezi'nde ve Somali açıklarındaki sularda gemi koruma operasyonları yürütmek üzere donanma gemileri göndermeye başlamıştı.