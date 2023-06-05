Çin Donanması Eğitim Gemisi Brunei'ye İyi Niyet Ziyareti İçin Geldi

Çin donanmasına ait eğitim gemisi Qi Jiguang, Brunei'nin Muara Limanı'na üç gün sürecek iyi niyet ziyareti için geldi. Gemi, askeri öğrencilere eğitim ve ülke ziyaretleri için kullanılıyor.

BANDAR SERİ BEGAVAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin donanmasına ait eğitim gemisi Qi Jiguang (Gövde 83), Pazartesi günü üç gün sürecek iyi niyet ziyareti için Brunei'nin Muara Limanı'na ulaştı. Gemi, uzak denizlerde askeri öğrencilere eğitim ve ülke ziyaretlerinde kullanılıyor.

Qi Jiguang gemisini limanda, aralarında Çin'in Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Xiao Jianguo, Brunei'deki Çin Büyükelçiliği personeli, Çinli şirketler ve yerel Çin derneklerinin temsilcileri ile Brunei Sultanlık Donanması temsilcilerinin de bulunduğu 400'den fazla kişi karşıladı.

Gemi komutanları, Sultanlık ziyareti sırasında Brunei Sultanlık Donanması komutan vekili Hacı Muhammed Sarif Pudin'e nezaket ziyaretinde bulunacak. Çinli donanma üyeleri Brunei Deniz Eğitim Merkezi, Brunei Sultanlığı Silahlı Kuvvetler Müzesi, Brunei Darusselam Üniversitesi ve Brunei Sultanlığı'na ait birkaç donanma gemisini ziyaret edecek.

Çin tarafı ayrıca, Brunei donanması subaylarıyla dostluk maçları yapacak ve sahil çevre koruma faaliyetlerine katılacak.

Ziyaret çerçevesinde gemi iki gün süreyle halka açılacak ve Brunei Dışişleri Bakanlığı Özel Elçisi Prenses Hajah Masna gemiyi ziyaret edecek.

Çin Ming Hanedanlığı'nın ulusal kahramanı Qi Jiguang'dan ismini alan gemi, 2017'nin Şubat ayında Çin'in en büyük ve en modern yerli profesyonel eğitim gemisi olarak hizmete girdi. Bu, donanma eğitim gemisinin Brunei'ye ikinci ziyareti.