Çin Donanma Gemisi Eğitim Yolculuğunu Tamamladı

Çin donanma gemisi Qijiguang, 41 günlük eğitim yolculuğunun ardından Dalian limanına döndü. Gemide 476 öğrenci ve subay bulunuyordu ve Vietnam, Tayland, Brunei ve Filipinler'i ziyaret etti. Gemide bir dizi eğitim programı tamamlandı ve ortak tatbikatlar düzenlendi.

SHENYANG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin donanma gemisi "Qijiguang" 41 günlük eğitim yolculuğunun ardından Cumartesi günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Dalian liman kentine döndü.

Donanma kaynaklarına göre 476 donanma öğrencisi ve subay ile 15 Mayıs'ta yola çıkan gemi, 8.500 deniz milinden fazla yol kat ederek Vietnam, Tayland, Brunei ve Filipinler'i ziyaret etti.

Kaynaklar, geminin bir dizi eğitim programını tamamlamanın yanı sıra Vietnam, Brunei ve Filipinler donanma gemileriyle ortak tatbikatlar düzenlediğini ve yolculuk sırasında 6.000'den fazla ziyaretçi kabul ettiğini bildirdi.

"Qijiguang" eğitim gemisi, adını 16. yüzyılda Çin'in doğu kıyı bölgelerini Japon korsanların baskınlarından korumak için Ming güçlerine liderlik etmesiyle tanınan Çinli kahraman Qi Jiguang'dan alıyor.