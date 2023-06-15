Çin donanma eğitim gemisi Filipinler'de iyi niyet ziyareti için limana demirledi

Uzak denizlerde askeri öğrenci eğitimi ve ziyaret görevinde bulunan Çin donanma eğitim gemisi Qi Jiguang (Gövde 83), Filipinler'de üç gün sürecek bir iyi niyet ziyareti için Çarşamba sabahı Manila'daki Güney Limanı'na ulaştı.

Uzak denizlerde askeri öğrenci eğitimi ve ziyaret görevinde bulunan Çin donanma eğitim gemisi Qi Jiguang (Gövde 83), Filipinler'de üç gün sürecek bir iyi niyet ziyareti için Çarşamba sabahı Manila'daki Güney Limanı'na ulaştı.

Çin'in Manila Büyükelçisi Huang Xilian, Filipinler'deki Savunma Ataşesi Li Jianzhong, Filipinler'deki Çin Büyükelçiliği personeli, Çinli şirketlerin temsilcileri, yerel Çinli dernekler ve Çinli öğrencilerin yanı sıra Filipin donanma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 300'den fazla kişi, Qi Jiguang gemisini limanda karşıladı.

SES (Çince): ZHANG YONGYAN, Yurtdışında yaşayan Çinli:

"Manila'da Qi Jiguang gemisini gezmek benim için büyük bir zevk. Filipinler'de yaşayan bir Çinli olarak, müreffeh anavatanımla gurur duyuyorum."

Qi Jiguang'ın komutanları, ziyaret sırasında Filipinler donanma komutanı ve Filipinler Ulusal Savunma Bakanlığı yetkililerine nezaket ziyaretinde bulunacak ve Filipin donanması tarafından verilecek karşılama yemeğine iştirak edecek.

Çinli mürettebat ayrıca Filipin donanma gemilerini ziyaret edecek ve donanma subayları ile dostane kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirecek.

Qi Jiguang gemisi, Filipinler'i ilk kez ziyaret ediyor. Gemi limanda kaldığı süre boyunca halkın ziyaretine açık olacak. Ayrıca güvertede bir resepsiyon da organize edilecek.

Çin'in Ming Hanedanlığı döneminde yaşamış ulusal bir kahraman olan Qi Jiguang'ın adını taşıyan gemi, ülkenin en büyük ve en modern yerli profesyonel eğitim gemisi olarak 2017 yılının Şubat ayında hizmete girmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Manila'dan bildiriyor. (XHTV)