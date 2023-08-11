Çin, Doksuri Tayfunu'nun Etkilediği Bölgelerdeki Hasarlı Su Koruma Tesislerini Onarmak İçin 1,5 Milyar Yuan Tahsis Etti

Çin, Doksuri Tayfunu'ndan ağır şekilde etkilenen bölgelerdeki hasarlı su koruma tesislerinin onarımı için 1,5 milyar yuan (yaklaşık 209,57 milyon ABD doları) tahsis etti. Fonlar 13 eyalet düzeyindeki bölgeye ayrılacak.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Laishui ilçesine bağlı Sanpo kasabasının Shangzhuang köyüne ulaşım sağlayan bir köprüyü onarmak için iş makineleriyle çalışan işçiler görülüyor, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Doksuri Tayfunu'ndan ağır şekilde etkilenen bölgelerdeki hasarlı su koruma tesislerinin onarımı için 1,5 milyar yuan (yaklaşık 209,57 milyon ABD doları) tahsis etti.

Çin Maliye Bakanlığı ve Su Kaynakları Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre fonlar Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, İç Moğolistan, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Zhejiang, Anhui, Fujian, Henan ve Guangdong olmak üzere 13 eyalet düzeyindeki bölgeye ayrılacak.

Doksuri Tayfunu nedeniyle son günlerde bazı nehirlerde su seviyeleri uyarı sınırını aşarken, Haihe Nehri Havzası'nda taşkınlar yaşandı. Ayrıca bazı bölgelerdeki su koruma tesisleri ciddi hasar gördü.

Söz konusu iki bakanlık, tayfundan etkilenen kişilerin normal yaşam ve üretime dönmelerine yardımcı olmak amacıyla bu ayın başlarında iki ayrı fon tahsis etmişti.