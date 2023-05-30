Çin Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Kalkınma Yolunu Destekliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Türkiye'nin kendi ulusal gerçekliklerine uyan bir kalkınma yolu izlemesine destek verdiklerini ve Türkiye'nin kalkınmada yeni başarılar elde etmesini umduklarını açıkladı.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ülkesinin Türkiye'nin kendi ulusal gerçekliklerine uyan bir kalkınma yolu izlemesine destek verdiğini ve Türkiye'nin kalkınmada yeni başarılar elde etmesini umduğunu söyledi.

Mao, Pazartesi günkü günlük basın toplantısında, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden sözcü, Çin tarafının Türkiye ile olan ilişkilerine büyük önem atfettiğini belirtti.

Mao, Çin ve Türkiye'nin son yıllarda iki cumhurbaşkanının kılavuzluğunda çeşitli alanlardaki işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini ve bunun her iki halka fayda sağladığını dile getirdi.

Sözcü, Çin'in Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkisini daha da ileri taşımak üzere Türkiye'yle çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.