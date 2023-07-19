Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Yi, BRICS Toplantısı'na katılacak

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Güney Afrika'da düzenlenecek BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlik Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na katılacak. Ayrıca, toplantı öncesi ve sonrasında Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Türkiye'yi ziyaret edecek.

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, 24-25 Temmuz tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek 13. BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlik Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Wang Yi'nin ayrıca toplantı öncesi ve sonrasında Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Mao, aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang'ın, Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Bakanı Khumbudzo Ntshavheni ile Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Türkiye hükümetleri tarafından davet edildiğini bildirdi.