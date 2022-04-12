Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Ukrayna Meselesi, ABD'nin Hegemonya ve Zorbalık Arayışını Gözler Önüne Seriyor

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu açıklamayı, Çin'deki aktif internet kullanıcılarının neredeyse yüzde 90'ının ABD'nin Ukrayna meselesindeki konumunu adil ve meşru bulmadığını, aksine hegemonya ve zorbalığın bir örneği olarak gördüğünü gösteren yakın zamanlı bir anketi yorumlaması istenince yaptı. Ukrayna meselesinin bugünkü haline nasıl evrildiğinin tüm detaylarının gayet açık olduğunu kaydeden Zhao, ABD liderliğindeki NATO'nun attığı adımların Rusya-Ukrayna gerilimini bir kırılma noktasına getirdiğini ifade etti. Zhao, ABD'nin durumu sakinleştirmeye yönelik gerçekçi adımlar atmak yerine sürekli ateşe körükle gittiğini, gerilimi artırdığını, diğerlerini taraf seçmeye zorladığını ve "dost musun, düşman mı" şeklinde bir caydırıcı etki yarattığını belirtti.

Bakanlık sözcüsü, ABD'nin suçu başkasına atmak, çatışmayı körüklemek, durumdan fayda sağlamak ile Çin ve Rusya'yı eşzamanlı olarak bastırma planına alan açmak için Çin'i karalamaya yönelik dezenformasyon yaydığına ve Çin'in barış görüşmelerini kolaylaştırma yönündeki sorumluluk sahibi pozisyonunu çarpıttığına dikkat çekti. Soğuk Savaş zihniyetine tutunan ABD'nin kapalı ve ayrıcalıklı gruplar oluşturup muhalefet ve çatışmayı artıracak ideolojik sınırlar çizmeye takıntılı olduğunu kaydeden Zhao, ABD'nin gerçek gündemininse hegemonya ve güç diplomasisini sürdürmeye devam etmek olduğu yorumunda bulundu. Zhao, ABD'nin demokrasi, özgürlük ve insan hakları kisvesi altında bölgesel anlaşmazlıkları kışkırtan "renkli devrimler" başlattığını ve hatta yaşanacak istikrarsızlıktan büyük ekonomik çıkarlar ile jeopolitik avantaj elde etmek amacıyla diğer ülkelere karşı savaşlar yürüttüğünü söyledi.

ABD'nin bunların yanı sıra ekonomik baskı yaratmak için tek taraflı yaptırımlar sopasını kasten kullandığını ve bunun da küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarını ciddi şekilde baltaladığını belirten Zhao, "Bu hamle, diğer ülkeleri bastırmayı ve kontrol altına almayı amaçlıyor" dedi. Zhao, "Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası hukuk ve nizamın kurallarını uygularken seçici davranır ve çığırtkanlığını yaptığı 'kurala dayalı düzen'deki kurallar da temelinde destekçilerinin işine gelen kurallardır. Barış ve kalkınmanın öne çıkan eğilimler olması ve büyük destek kazanmasıyla birlikte ABD'nin hegemonyacı ve zorbaca eylemleri, içinde bulunduğumuz zamanın anlayışına ters kalıyor ve uluslararası toplumda giderek artan düzeyde muhalefetle karşılaşıyor" diye ekledi.

ABD'ye Çin halkının görüşlerini de içerecek şekilde uluslararası toplumun fikirleriyle yüzleşme çağrısında bulunan Zhao, aynı zamanda ABD'yi Soğuk Savaş ve sıfır- sonuç zihniyetini terk etmeye, mutlak güvenliğini diğer ülkelerin güvenliği pahasına aramaya yönelik modası geçmiş düşüncesini bir kenara bırakmaya ve uluslararası adalet ile hukuku savunmaya çağırdı.

Xinhua / Dünya