Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Tüm taraflar Ukrayna krizinin siyasi çözümüne bağlı kalacak
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin, 'Tüm tarafların, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne bağlı kalacağını ve durumu hafifletmek için birlikte çalışacağını umuyoruz.' ifadesini kullandı. Çin'in Ukrayna krizindeki tutumunun 'tutarlı ve net' olduğunu vurgulayan Mao, 'Tüm tarafların, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne bağlı kalacağını ve durumu hafifletmek için birlikte çalışacağını umuyoruz.' diye konuştu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Rusya- Ukrayna krizine ilişkin, "Tüm tarafların, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne bağlı kalacağını ve durumu hafifletmek için birlikte çalışacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.
Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, Mao, yaptığı basın açıklamasında, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıya ilişkin soruya yanıt verdi.
Çin'in Ukrayna krizindeki tutumunun "tutarlı ve net" olduğunu vurgulayan Mao, "Tüm tarafların, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne bağlı kalacağını ve durumu hafifletmek için birlikte çalışacağını umuyoruz." diye konuştu.
Mao, Çin'in, ilgili tarafların sivil tesislere saldırmaktan kaçınması, sivillerin güvenliğini koruması ve uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğine inandığının altını çizdi.
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Kırım Köprüsü'ne, 17 Temmuz'da yerel saatle 03.05'te, Ukrayna'ya ait 2 insansız deniz aracıyla saldırı düzenlendiğini bildirmişti.
Saldırı nedeniyle köprü araç trafiğine kapatılmıştı.