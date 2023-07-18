Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Tüm taraflar Ukrayna krizinin siyasi çözümüne bağlı kalacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin, 'Tüm tarafların, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne bağlı kalacağını ve durumu hafifletmek için birlikte çalışacağını umuyoruz.' ifadesini kullandı. Çin'in Ukrayna krizindeki tutumunun 'tutarlı ve net' olduğunu vurgulayan Mao, 'Tüm tarafların, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne bağlı kalacağını ve durumu hafifletmek için birlikte çalışacağını umuyoruz.' diye konuştu.