Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ning: ABD'nin eylemlerinin uluslararası hukukta temeli yok

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik yaptırım uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD eylemlerinin uluslararası hukukta bir temeli yoktur ve Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmemiştir.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik yaptırım uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD eylemlerinin uluslararası hukukta bir temeli yoktur ve Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmemiştir. Çin'in çıkarlarına ciddi şekilde zarar veren tipik bir yasa dışı tek taraflı yaptırım ve 'uzun kollu' yargı yetkisidir" dedi.

ABD'nin Çinli şirketlere yönelik yaptırım uygulamasını eleştiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ning, "Çin, bundan kesinlikle memnun değil ve buna kesinlikle karşı çıkıyor. ABD eylemlerinin uluslararası hukukta bir temeli yoktur ve Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmemiştir" diye konuştu.

"Çin, Ukrayna konusunda tarafsız ve adil bir duruş sergiliyor ve aktif olarak barış görüşmelerini ilerletmeye, siyasi bir çözümü desteklemeye kararlı. Amerika Birleşik Devletleri, çatışan taraflardan birine silah gönderme çabalarını yoğunlaştırarak bitmek bilmeyen çatışmaya neden oluyor ve barış için sonuca varamıyor. Çin'in Rusya'ya silah tedariki hakkında sık sık yanlış bilgiler yayarak Çin'e yaptırım uygulama fırsatını değerlendiriyor. Bu bariz bir zorbalık ve çifte standarttır ki bu çok ikiyüzlüdür. Ukrayna krizinin tırmanışının birinci yıl dönümünde Çin'in Ukrayna krizine siyasi çözüm için görüş bildirgesi yayınladığını, ABD'nin ise Çin ve diğer ülkelerden şirketlere yaptırımlar uyguladığını belirtmek isterim. Kimin barışı ve durumu yatıştırmak için müzakereleri teşvik ettiği, kimin ateşe körükle gittiği görülüyor."