Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Beş Göz İttifakı'nın dezenformasyonla dolu ortaklaşa yayımladığı raporu eleştirdi. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın dünyanın en büyük hacker grubu olduğunu belirten Mao, ABD'nin gerçekleştirdiği siber saldırılara ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Beş Göz İttifakı'nın dünyanın en büyük istihbarat kuruluşu, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ise dünyanın en büyük hacker grubu olduğunun artık çoğu kişi tarafından bilindiğini belirterek, ittifakın dezenformasyonla dolu ortaklaşa bir rapor yayımlamasının ironik olduğunu söyledi.

Mao, Perşembe günü yaptığı günlük basın toplantısında bazı Batılı ülkeler ve ABD merkezli Microsoft'un analiz ekibinin Çarşamba günü yayımladığı, Çinli bir hacker grubunun kısa süre önce Guam'dakiler de dahil olmak üzere ABD'nin önemli altyapılarına saldırılar düzenlediğini öne süren raporla ilgili soruyu yanıtladı.

Delilden yoksun raporun yamalı bohçaya benzediğini söyleyen sözcü, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'nın siber güvenlik teşkilatlarının NSA ile neredeyse aynı anda benzer raporlar yayımladığının dikkatten kaçmadığını belirtti.

Mao, "Belli ki bu, ABD'nin kendi jeopolitik gündemine hizmet etmek amacıyla Beş Göz ittifakı üzerinden başlattığı toplu bir dezenformasyon kampanyası" dedi.

Bazı şirketlerin raporlara müdahil olmasının, ABD'nin dezenformasyon yaymak için devlet kurumları dışında ek yollara da başvurduğunu gösterdiğini belirten Mao, bunun ne ilk ne de son olacağını kaydetti.

Mao, nasıl bir hileye başvurulursa başvurulsun ABD'nin bilgisayar korsanlığında lider olduğu gerçeğinin saptırılamayacağını söyledi.

Sözcü, NSA'nın Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'ne yaptığı saldırılara ilişkin ayrıntıların, Çin kurumları tarafından Eylül ayında yayımlanan bir raporla ortaya çıkarıldığını hatırlattı.

Mao, "ABD gerçekleştirdiği siber saldırılar hakkında derhal açıklama yapmalı, dezenformasyon yaymamalı ve dikkatleri kendi yaptıklarından başka taraflara çekmemeli" dedi.