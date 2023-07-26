Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Japonya'yı Taiwan konusunda uyardı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın Taiwan konusunda ateşle oynamaya son vermesi gerektiğini söyledi. Mao, Japonya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaların, Çin'in iç işlerine açık şekilde müdahale anlamına geldiğini ve Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temeline zarar verdiğini belirtti.

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın Taiwan konusunda ateşle oynamaya son vermesi gerektiğini söyledi. Mao, söz konusu açıklamayı üst düzey bir Japon yetkilinin Taiwan'la ilgili yorumlarına yanıt olarak yaptı.

Mao Salı günü yaptığı açıklamada, Taiwan'ın Çin toprağı olduğunu belirterek, Taiwan sorununun, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu vurguladı.

Mao, Japonya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaların, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ve Çin'le Japonya arasındaki dört siyasi belgede belirlenen ilkeleri göz ardı ederek Çin'in iç işlerine açık şekilde müdahale anlamına geldiğini ve Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temeline zarar verdiğini belirtti.

Sözcü, Çin'in bu durumu şiddetle kınayıp kesin dille reddettiğini ve Japonya'ya karşı ciddi diplomatik girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

Japonya'nın yarım yüzyıl boyunca Taiwan'ı sömürge olarak yönettiğini ve Çin halkına yönelik korkunç suçlar işlediğini hatırlatan Mao, bu suçlara yönelik ciddi tarihsel sorumluluklar dikkate alındığında Japonya'nın daha ihtiyatlı davranması ve tarihten ders çıkarması gerekliliğinin altını çizdi.

Mao, anavatanın tam olarak yeniden birleşmesinin, Çin ulusunun tüm çocuklarının ortak arzusu ve durdurulamaz tarihi bir eğilim olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Hiç kimse, Çin halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik güçlü kararlılığını, irade ve yeteneğini hafife almasın" ifadelerini kullandı.

Mao, "Japonya'yı Taiwan konusunda ateşle oynamaya son vermeye çağırıyoruz. Ateşle oynayanlar eninde sonunda kendilerini yakarlar" diye konuştu.