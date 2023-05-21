Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü G7 Zirvesi'nin Çin ile ilgili meseleleri çarpıttığını açıkladı

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin Çin ile ilgili meseleleri çarpıtması konusunda Cumartesi günü açıklamalarda bulunarak G7 ülkelerini münhasır bloklar oluşturmaya son vermeye çağırdı.

Basında çıkan haberlere göre G7 Liderler Bildirisi ve G7 Zirvesi'nde kabul edilen diğer belgeler; Taiwan Boğazı'ndaki durum ile ilgili değerlendirmeler, Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi, Hong Kong, Xinjiang, Tibet ve Çin'in nükleer gücüyle ilgili suçlamalar ve Çin'i ima eden "ekonomik baskı" iddialarını içerirken, G7'nin statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime karşı olduğunu gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, G7'nin "barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir dünyayı destekleme" yönünde gösterişli iddialarda bulunduğunu, ancak yaptığının, uluslararası barışı engellemek, bölgesel istikrarı baltalamak ve diğer ülkelerin kalkınmasını engellemek olduğunu söyledi. Sözcü, bu tutumun, uluslararası güvenilirliğin G7 için ne kadar az şey ifade ettiğini gözler önüne serdiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne göre, Çin'in ciddi endişelerine rağmen G7, Çin ile ilgili konuları Çin'i karalamak ve Çin'e saldırmak ve Çin'in içişlerine küstahça müdahale etmek için kullandı. Sözcü, Çin'in buna şiddetle karşı çıktığını ve zirvenin ev sahibi Japonya ve ilgili diğer taraflara yönelik diplomatik girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Sözcü, Taiwan meselesinin çözümünün Çinlilerin işi olduğunu ve meselenin Çinliler tarafından çözülmesi gerektiğini belirterek, tek Çin ilkesinin Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrar için sağlam dayanak noktası olduğunu vurguladı.

G7'nin boğazlar arası barışı sürekli vurgulamasına karşın, "Taiwan bağımsızlığına" karşı çıkma gereği hakkında hiçbir şey söylemediğini belirten sözcü, bunun aslında "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan güçlere göz yumma ve destek anlamın geldiğini ve yalnızca boğazlar arası barış ve istikrar üzerinde ciddi bir etkiye sahip olmakla sonuçlanacağını söyledi.

Hong Kong, Xinjiang ve Tibet ile ilgili işlerin tamamen Çin'in iç işleri olduğunu belirten sözcü, Çin'in insan hakları bahanesiyle bu meselelere herhangi bir dış gücün müdahalesine kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.

Çin'in uluslararası denizcilik alanında hukukun üstünlüğünün sıkı bir savunucusu ve katkı sağlayıcısı olduğunu belirten sözcü, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde durumun genel olarak istikrarlı olduğunu belirtti. Sözcü, ilgili ülkelerin, bölge ülkelerinin barış ve istikrarı koruma çabalarına saygı göstermesi ve denizcilik meselelerini bölge ülkelerinin arasını bozmak ve blok çatışmasını kışkırtmak için kullanmayı bırakmaları gerektiğinin altını çizdi.

"Ekonomik baskı" konusunda ise sözcü, tek taraflı büyük yaptırımların, "ayrıştırma" eylemlerinin ve sanayi ve tedarik zincirlerini bozmanın ABD'yi ekonomik ve ticari ilişkileri siyasileştiren ve silah haline getiren gerçek bir baskıcı güç haline getirdiğini belirterek, G7'yi ekonomik baskıya suç ortağı olmaktan uzak durmaya çağırdı.

Çin'in savunma amaçlı nükleer stratejiye sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten sözcü, Çin'in nükleer silahlara sahip ülkeler arasında silahları "ilk kullanan olmama" taahhüdünü yerine getirdiğini ve nükleer kapasitesini her zaman ulusal güvenliğin gerektirdiği asgari seviyede tuttuğunu söyledi.

Çin'in, nükleer silaha sahip beş ülke arasında bu taahhütleri yerine getiren tek ülke olduğunu hatırlatan sözcü, Çin'in tutumunun kanunlara uygun olduğunu, çarpıtılmaması veya karalanmaması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası toplumun, dünyayı ideolojiler ve değerlere göre bölmeyi amaçlayan G7 hakimiyetindeki Batı kurallarını kabul etmediğini ve etmeyeceğini, "Amerika önce gelir" fikrine ve bir azınlığın kazanılmış çıkarlarına hizmet etmek için tasarlanmış özel küçük blokların kurallarına boyun eğmeyeceğini belirten sözcü, G7'yi davranışları üzerinde düşünmeye ve rotasını değiştirmeye çağırdı.

Sözcü, "G7 üyelerini çağın trendini yakalamaya, kendi ülkelerindeki çeşitli sorunları ele almaya odaklanmaya, dışa kapalı bloklar oluşturmak için birleşmeyi bırakmaya, diğer ülkeleri kontrol altına alıp saldırmayı durdurmaya, blok cepheleşmesini kışkırtmayı ve körüklemeyi bırakmaya ve diyaloğun ve işbirliğinin doğru yoluna dönmeye çağırıyoruz" dedi.