Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesine dün düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü olağan basın toplantısında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesine dün düzenlenen terör saldırısıyla ilgili konuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, dost ülke olarak Çin'in, Türkiye'de güvenlik ve istikrarın korunmasını temenni ettiğini söyledi.

Lin Jian, Çin'in her türlü terörizme karşı çıktığını ifade ederek, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.