Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan 'G7' açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da düzenlenen G7 Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, söylemlerin Pekin karşıtı ve Çin'le ilişkili konularda manipülasyon içerdiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "G7 'barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir dünyaya doğru ilerlemekten' bahsediyor ama yaptığı şey uluslararası barışı engellemek, bölgesel istikrara zarar vermek ve diğer ülkelerin gelişimini bastırmak. Bu tür eylemlerin hiçbir uluslararası inandırıcılığı yoktur. Çin'in ciddi endişelerini göz ardı eden G7, Çin'le ilgili konuları manipüle etmekte, Çin'i karalamakta ve Çin'e saldırmakta ve Çin'in içişlerine kaba bir şekilde müdahale etmekte ısrar etmiştir. Çin bu durumdan duyduğu güçlü memnuniyetsizliği ve kesin muhalefeti ifade ederek, zirvenin ev sahibi Japonya ve diğer ilgili taraflarla sert görüşmelerde bulunmuştur" denildi.

Bakanlık, Tayvan konusunun Çin halkının şahsi meselesi olduğunu vurgulayarak, "Tayvan, Çin'in Tayvan'ıdır. Tayvan meselesinin çözümü Çin halkının kendi meselesidir ve Çin halkı tarafından karara bağlanmalıdır. Tek Çin ilkesi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için sihirli bir iğnedir. G7, Tayvan Boğazı'nda barışı koruma iddiasını sürdürmekte ancak 'Tayvan'ın bağımsızlığına' karşı olduğundan hiç bahsetmemektedir. Hiç kimse Çin halkının ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki güçlü kararlılığını, sağlam iradesini ve güçlü yeteneğini hafife almamalıdır" ifadelerini kullandı.