Çin Dışişleri Bakanlığı Müslüman Karşıtı Eylemlere Karşı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Müslüman karşıtı her türlü eyleme ve dini inançları hedef alan faaliyetlere karşı olduklarını bildirdi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik soruya yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ifade özgürlüğünün çatışmalara ve kışkırtmalara bahane olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Çin'in karşılıklı saygıyı savunduğunu vurgulayan Mao, Müslüman karşıtı eylemlere ve dini inançlara karşı olduklarını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Müslüman karşıtı her türlü eyleme ve dini inançları hedef alan faaliyetlere karşı olduklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik soruyu yanıtladı.

Mao, "Kimsenin ifade özgürlüğünü bir çatışmayı tetiklemek ya da bir medeniyeti diğerine karşı kışkırtmak için bahane olarak kullanmasına izin verilmemeli." dedi.

Çin'in her zaman karşılıklı saygıyı savunduğu belirten Mao, Müslüman karşıtı her türlü eyleme ve dini inançları hedef alan faaliyetlere karşı olduklarını vurguladı.

Mao, İslam medeniyetinin dünyaya önemli katkılarda bulunduğunu söyleyerek "Müslümanların inancına ve dini değerlerine saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Eylem, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılanmıştı.