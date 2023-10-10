Çin Dışişleri Bakanlığı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Uluslararası İşbirliği Paradigması Oluşturuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Departmanı Genel Direktörü Li Kexin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin modası geçmiş jeopolitik oyunlar zihniyetinin ötesine geçerek yeni bir uluslararası işbirliği paradigması oluşturduğunu söyledi.

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Departmanı Genel Direktörü Li Kexin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin modası geçmiş jeopolitik oyunlar zihniyetinin ötesine geçerek yeni bir uluslararası işbirliği paradigması oluşturduğunu söyledi.

Li, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği yoluna bağlıyız" ifadesini kullandı.

Çin son on yılda 150'den fazla ülke ve 30'u aşkın uluslararası kuruluşla Kuşak ve Yol işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Li, "Kuşak ve Yol işbirliği verimli sonuçlar doğururken dostluk çemberi de giderek büyüdü. Bu durum, inisiyatifin kapalı ve dar bir çevre oluşturma arayışında olmadığını kanıtlıyor" dedi.

Li, inisiyatifin tüm ülkelerin halklarına hakiki fayda sağlayan bir "kalkınma kuşağı" ve "saadet yolu" olduğunu sözlerine ekledi.

Çin, Salı günü "Kuşak ve Yol İnisiyatifi: Ortak Geleceğe Sahip Küresel Topluluğun Temel Dayanağı" başlıklı resmi bir rapor yayımlayarak konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.